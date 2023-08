YouTubers scoren bioscoophit: ’Dit hele jaar is een soort droom’

De Australische regisseur Danny Philippou was eerder dit jaar een van de ontdekkingen van Sundance, met zijn originele en effectieve horrorfillm Talk to me. Hij behoort tot de generatie jonge makers die een publiek wist te vinden via YouTube en nu de kans krijgt in de bioscopen te bewijzen wat ze écht kunnen. Nederland is vanaf donderdag aan de beurt.

Mia (Sophie Wilde) kan contact maken met het dodenrijk.