Filmpje Juice Wrld vlak voor overlijden opgedoken

„Dit is Juice Wrld in het vliegtuig naar Chicago afgelopen nacht. Hij ziet er zo vrolijk en gelukkig uit”, schrijft YouTuber DJ Akademiks. De 21-jarige rapper, wiens eigenlijke naam Jarad A. Higgins is, is samen met een aantal vrienden te zien in het toestel.

De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, daarover wordt wellicht maandag meer bekend nadat er autopsie heeft plaatsgevonden.

Juice Wrld brak vorig jaar door met het nummer Lucid Dreams, dat ook in Nederland een bescheiden hit was. De rapper heeft twee studio-albums uitgebracht.