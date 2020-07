Kardashian-zussen vieren 86e verjaardag oma MJ

MJ, zoals de moeder van Kris Jenner door de familie wordt genoemd, is geregeld te zien in realityshow Keeping Up With The Kardashians. In een post op Instagram stelt Kris naast een fotoreeks van de twee samen dat ze niet zou weten wat ze zou moeten zonder haar moeder. „Ik ben gek op alle verhalen over je leven en op je altijd geweldige advies. Je bent een ongelooflijke moeder, oma, vriend en vertrouweling en ik koester elke herinnering van ons samen. Dank voor de manier waarop je me hebt opgevoed en voor alles wat je me hebt geleerd. Ik hou meer van je dan je ooit zal weten.”

Kleindochter Kourtney Kardashian deelde een jeugdfoto en schreef daarbij: „Fijne verjaardag mijn lieve, slimme, prachtige MJ. Ik wil al je verhalen opschrijven zodat ik ze altijd bij me kan houden.” Kim Kardashian noemde MJ op Instagram ’de beste oma ter wereld’ en zei ook: „Niemand is zo elegant en kalm als jij. Je tomeloze inzet is inspirerend. Dank voor al je advies en wijsheid.”

Haar halfzusje Kendall liet in haar Instagram Stories bij een foto van haar oma weten dat het de verjaardag was van een ’heel speciaal persoon’ in haar leven en ook zus Kylie Jenner deelde een aantal foto’s van MJ in haar Stories, evenals een kiekje van de ’Mary Jo’-tattoo die ze in 2016 liet zetten.