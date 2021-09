Henk Poort en Floor Jansen weer samen in Carré

Poort kondigde eerder al twee voorstellingen met gastoptredens van Jansen aan in Carré. Deze waren allebei binnen tien minuten uitverkocht. Wegens de aanhoudende vraag naar kaarten is er nu een extra voorstelling toegevoegd op 11 november. De kaartverkoop is zaterdagochtend gestart.

Het stel maakte in 2019 furore in het programma Beste Zangers. Hun uitvoeringen van The Phantom of the Opera en Sound of Silence zijn op YouTube miljoenen keren bekeken. Ook bestormden ze met de covers de hitlijsten.

Jansen is vooral bekend als leadzangeres van de Finse formatie Nightwish, een van de bekendste symfonische metalband ter wereld.