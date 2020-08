Sportfonds eert Kobe Bryant

De organisatie zet het werk van Kobe en zijn dochter Gianna (13) voort om jongeren meer aan het sporten te krijgen. Dat gebeurt door middel van goede doelenacties die vanuit de organisatie worden opgezet.

De video bestaat uit beelden van Kobe in zijn tijd als basketballer van de LA Lakers. Ook is Black Mamba, zoals zijn bijnaam luidde, zelf te horen met een van zijn bekende quotes. „Het maakt mij niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Je wordt iedere dag wakker om beter te worden dan je gisteren was. Dat is het allerbelangrijkste.”

Het clipje werd zaterdag om 2.24 p.m. Amerikaanse tijd gedeeld (23:24 uur Nederlandse tijd). Daar is over nagedacht, want 2 en 24 waren de rugnummers van Gianna en Kobe tijdens hun basketbalcarrière.

Kobe (41) en zijn dochter Gianna kwamen op 26 januari van dit jaar - samen met zeven andere inzittenden - om bij een helikopterongeluk in Californië.