Feit en fictie in The Crown: van Diana’s zelfmoordpoging tot eetstoornis

Het vierde seizoen van The Crown is pas sinds enkele dagen te zien, maar zorgt nu al voor flink wat controverse. Terwijl fans smullen van de perikelen binnen het Britse koningshuis, zouden de royals zelf absoluut niet blij zijn met de show. Zo zou de serie volgens vrienden van de familie vol leugens zitten en zou de kijker daardoor worden misleid. Daarmee rijst dan ook de vraag: wat is nu feit en wat is fictie?