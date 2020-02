Zwarte verhalen: kleurrijk en krachtig

Het kleurrijke doek: ’Hommage to a Giant’ van Wadsworth Jarrell. Ⓒ Foto Kunsthal Kade

Kunsthal Kade in Amersfoort heeft met Tell me your story weer iets bijzonders in huis. In vijf hoofdstukken wordt de bezoeker deelgenoot gemaakt van 100 jaar Afro-Amerikaanse kunst. Van de Harlem Renaissance in de roaring twenties tot de huidige Bloom Generation. Mis het niet! Want niet eerder was er een dergelijk ambitieus overzicht in Nederland te zien, met onder meer topstukken van portretschilder Kehinde Wiley, Henry Taylor en Kerry James Marschall.