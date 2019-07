’Nieuwe vriendin voor Freek Vonk’

Freek en Robyn zijn al meerdere keren samen in Eindhoven gespot, op dates in de bioscoop en in de stad. Ook zou zij filmpjes posten van hen samen in bed, zo meldt Shownieuws.

Hoe de twee elkaar kennen en hoe lang er al iets speelt tussen hen, is onduidelijk. Freek is sinds 2016 weer vrijgezel, nadat zijn relatie met Eva Jinek op de klippen liep.