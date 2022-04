’Rapper DaBaby schoot zelf inbreker neer’

De rapper was thuis op zijn landgoed, toen een inbreker zijn landgoed betrad. Hij zou woorden hebben gewisseld met de man om hem vervolgens in het been te schieten. Op een opname van de alarmcentreale is te horen hoe iemand tegen een 911-medewerker zegt: „Ik heb hem in zijn been geschoten.” Op de vraag waarom dat gebeurd was, antwoordde deze man: „Hij heeft mijn landgoed betreden... ik weet niet waarom hij hier is. Wat hij wil neenemen, wat hij komt doen... hij is geneutraliseerd totdat jullie hier komen.”c

De politie noemde deze schietpartij ’een losstaand incident’ en merkte op dat er geen gevaar dreigde voor de gemeenschap. Er zijn geen arrestaties verricht en het slachtoffer zal het overleven, lieten de autoriteiten weten.

De politie heeft volgens ABC News Radio het landgoed van DaBaby tussen 2019 en 2020 ook al dertig maal moeten betreden.