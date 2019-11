Bekenden staan stil bij 15 jaar dood Van Gogh

Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Het is zaterdag vijftien jaar geleden dat regisseur en columnist Theo van Gogh werd vermoord. Bekenden van de cineast, onder wie Theodor Holman, Max Pam en Gijs van de Westelaken, herdenken hem tijdens een avond in het academisch-cultureel podium Spui25 in Amsterdam.