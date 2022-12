Blauw Bloed krijgt nieuw vast gezicht

Van der Graaf was eerder al sporadisch in het programma te zien, tot het programma zoals het twintig jaar had bestaan, met Jeroen Snel als bekende presentator, eind 2021 verdween. Er kwam wel een online variant, zonder vaste presentator. De NPO erkende recent toch dat er meer animo was voor royaltyprogramma’s dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom keert Blauw Bloed op 28 januari terug, elke zaterdagavond op NPO 2. Het programma miste precies dit jaar hét royaltynieuws van de eeuw, met het overlijden van koningin Elizabeth.

De nadruk komt volgens de EO meer te liggen op „verhalen achter het nieuws en persoonlijke verhalen. Daarom zullen ook andere, wisselende deskundigen aanschuiven om onderwerpen als mode, historie of architectuur toe te lichten.”

De presentatie is in handen van Anne-Mar Zwart. Zij zal dus diverse experts ontvangen die praten over de royaltywereld. Andere experts, naast Van der Graaf, zijn oud-gedienden als Jeroen Snel en Lia van Bekhoven. In de eerste uitzending wordt aandacht besteed aan de 85e verjaardag van prinses Beatrix.