Meghan vol lof over olifanten

De hertogin verzorgde de voice-over voor de documentaire die sinds begin deze maand op Disney+ te vinden is. In een eerder opgenomen interview, dat maandag werd uitgezonden in de tv-show Good Morning America, zegt Meghan: „Ik ben erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen om dit verhaal over olifanten tot leven te brengen. Ik heb veel geluk gehad dat ik ervaring heb opgedaan met olifanten in hun natuurlijke omgeving. Als je de tijd besteedt om echt contact met ze te maken en andere dieren in het wild, begrijp je dat we echt een rol moeten spelen in hun behoud en hun veiligheid.”

„Deze wezens zijn zo majestueus en tegelijkertijd zo gevoelig en en zo verbonden met elkaar. Je ziet in de film hoe bijzonder te zijn, hun geheugen is weergaloos. De nauwe band van de kudde, de bescherming van hun jongen. Ik denk dat we meer overeenkomsten met olifanten hebben dan verschillen.”

„Ik hoop dat wanneer mensen deze film zien, ze beseffen hoe verbonden we allemaal zijn. En als we ons meer bewust waren van de obstakels waarmee we worden geconfronteerd, denk ik dat we op een hele andere manier voor elkaar, deze planeet en dieren zouden zorgen.”

Meghan sprak de documentaire vorig jaar in toen ze nog een ’senior royal’ was. Meghan dook afgelopen najaar de studio in, naar verluidt met Harry aan haar zijde. Vorige maand verhuisden ze naar Los Angeles, met hun zoontje Archie.