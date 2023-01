Actrice Ashley Tisdale kampt met haarverlies: ’Niets om je voor te schamen’

„Veel mensen schamen zich om over deze problemen te praten”, aldus Tisdale. „Elke vorm van haaruitval kan je gevoel van eigenwaarde aantasten, vooral als je het gevoel hebt dat je de enige bent die hier last van heeft.” Om die reden wil Tisdale openlijk praten over de problemen waar zij mee kampt. „Het is niets om je voor te schamen.”

Alopecia areata kan meerdere oorzaken hebben. „Soms komt het door hormonen, andere keren door erfelijkheid, en voor mij heeft het te maken met stress”, aldus de actrice. Zelf kreeg Tisdale last van haarverlies toen ze ongeveer 20 jaar was. Jada Pinkett Smith, de vrouw van acteur Will Smith, lijdt ook aan de haarziekte.