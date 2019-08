Twitter gaat los op Sylvie Meis

In de video is te zien dat Sylvie naar de camera loopt. Naar eigen zeggen is ze net wakker. Ze slaat zichzelf vervolgens een paar keer in haar gezicht en ’zingt’ ondertussen: Wake up Sylvie, wake up. Dit tot hilariteit van andere Twitteraars, die haar actie dan ook maar wat graag nadoen.

En ook deze video is te leuk om over te slaan.

Ook ander BN’ers smullen van het filmpje van La Meis. Monique Collignon schrijft: „Kan iemand mij dit uitleggen svp? Het zou zoveel tijd schelen wanneer ik zo wakker word.” Babette van Veen: „Ik snapte de clou niet maar dat werd er na 3 x ook niet beter op.” Micky Hoogendijk plaatst een aantal lachende emoticons.