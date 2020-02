Surrealistisch ’TreurTeevee’ voor kinderen

Zus Valencia (Ellen Parren) en broer Viktor (r. Ward Kamps) zijn volledig op elkaar aangewezen. Ⓒ Foto Sanne Peper

De moeder van Viktor en Valencia was ooit een wereldster, maar heeft zich nu teruggetrokken op haar kamer om ’bij te tanken’. Hoe lang ze daar al zit, dat is niet helemaal duidelijk, maar haar kinderen wachten braaf tot ze weer tevoorschijn komt. Ondertussen zijn de twee volledig op elkaar aangewezen in dat grote landhuis, afgesloten van de buitenwereld.