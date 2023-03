Gwyneth Paltrow aangeklaagd voor skiongeluk

Sanderson vertelt dat Paltrow redelijk wild aan het skiën was en dat hij „hersenletsel, vier gebroken ribben en andere ernstige verwondingen” overhield aan de botsing. Paltrow heeft laten weten dat hij degene was die tegen haar opbotste.

Het slachtoffer eiste een rechtszaak van bijna 300.000 euro. In 2019 klaagde Sanderson de actrice ook al aan. Toen eiste hij zo’n 3 miljoen euro, maar dat verzoek werd verwerkt. Ditmaal zou Paltrow ook een verklaring moeten afleggen, maar meer details over de zaak volgen later op dinsdag.

Sanderson bevestigt dat hij door niemand werd geholpen na het ongeluk, ook niet door Paltrow en haar skileraar. De reden dat er een aantal jaren tussen het ongeluk en de eerste kans zat, is volgens Sanderson omdat hij moest herstellen van het ongeluk.