Lindsay Lohan te zien in twee nieuwe Netflix-films

Details over deze films zijn niet bekendgemaakt. Eerder werd al aangekondigd dat Lohan een hoofdrol speelt in de kerstfilm Falling for Christmas, die eind dit jaar verschijnt op de streamingdienst.

De 35-jarige Lohan was eind jaren negentig zo’n tien jaar een grote naam in Hollywood. De actrice was te zien in films als The Parent Trap, Freaky Friday en Mean Girls.

De jaren daarna was ze vooral in het nieuws vanwege haar problemen met justitie en verslavingen. Lohan acteerde nog sporadisch in vooral tv-series. In 2019 vertelde de Amerikaanse dat ze zich weer wilde focussen op haar acteercarrière.