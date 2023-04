Joan Franka wilde veelbesproken tooi niet dragen tijdens Eurovisie Songfestival

„Die wilde ik helemaal niet op in Azerbeidzjan. Maar ja, die tooi gaan we doen, zeiden ze. Ik kreeg ook niet het gevoel dat ik daar echt nee tegen kon zeggen”, vertelt Franka in het RTL 4-programma Better than ever.

Over haar optreden bij het Eurovisie Songfestival zegt Franka dat „het misschien niet het allerbeste optreden was”. „Maar er zijn heel veel dingen aan vooraf gegaan, waardoor dat optreden niet ging zoals het zoals het misschien normaal zou gaan”, zegt de zangeres. Zo vond Franka het moeilijk dat haar moeder en zus, met wie zij „een drie-eenheid” vormde de eerste van twee weken niet mee mochten naar Baku. „Ik heb gesmeekt, van: mag alsjeblieft mijn moeder mee? Maar ik mocht wel een stylist meenemen en iemand voor m’n haar en iemand voor de make-up, zelfs een nagelstylist als ik wilde.”

’Eenzaam’

De tweede week waren Franka’s moeder en zus wel aanwezig, maar zag de zangeres hen amper, vanwege allerlei verplichtingen. Die week omschrijft ze als „heel erg eenzaam”. Op de dag van haar optreden mochten zij ook niet backstage aanwezig zijn. Daar was Franka alleen met haar manager, die haar vlak voor showtime opzocht. „Ze zei: It’s you and me, wij hebben dit samen gedaan.” Daardoor ontwaakte Franka „uit een soort nare droom” die zij had geleefd. „Ik dacht: dit wil ik helemaal niet. Ik wil hier niet staan, met jou. Ik wil hier staan met mijn moeder, mijn zus. Dit was het moment dat ik dacht: wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik aan het doen? Waarvoor ben ik hier?”

Na haar optreden kwam Franka de kleedkamer binnen. Daar zat haar manager die zou hebben gezegd dat Franka „alles verpest” had. Aan het einde van de dag was Franka in haar hotelkamer aan het overgeven omdat ze „zo uitgeput” was.

Alter ego

Na haar deelname creëerde Franka het alter ego Luba the Baroness, waardoor zij zelfvertrouwen won. „Luba heeft mij echt gered en ik denk dat er altijd een deel van haar in mij blijft leven. Nu heb ik, een aantal jaar geleden, besloten dat ik weer gewoon Joan Franka ben. Ik heb wel echt zin in zingen, daar is ook veel veranderd. Ik ben volwassener geworden, mijn stem is meer gevormd. Ik denk dat ik meer zing zoals ik echt ben.”