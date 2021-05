Paul McCartney maakt docu over levenswerk

In de documentaire, waarvan alle zes de afleveringen vanaf vrijdag 16 juli te zien zijn, praten McCartney en Rubin over het werk van McCartney bij The Beatles en Wings. Ook gaat het over McCartney’s ruim vijftig jaar lange carrière als soloartiest en hebben ze het over rock in de jaren zeventig en wat de muzikale invloed was op hun eigen werk.

„Nog nooit eerder hadden fans de mogelijkheid om Paul McCartney zo in detail te horen vertellen over zijn levenswerk”, zegt Hulu-directeur Craig Erwich in een verklaring. „Om te zien hoe Paul en Rick uit de doeken doen hoe de grootste hits uit de muziekgeschiedenis tot stand kwamen, is echt verhelderend.”