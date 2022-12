André en Monique vieren samen kerst

„Dit moet kerst zijn...” schrijft André bij een foto, gepubliceerd op kerstavond, waarop te zien is dat hij de knoop van zijn broek heeft losgemaakt vanwege het vele eten.

Monique deelt op eerste kerstdag een foto van zichzelf met André en hun zoontje. „Fijne dagen allemaal. Veel gezelligheid en liefde voor jullie. Geniet met elkaar”, schrijft ze bij het kiekje. Ook deelt Monique in haar Instagram Story dat ze samen met André en André jr. geniet van een kerstontbijt.

Het is niet bekend of André en Monique weer samen zijn. Afgelopen zomer werd er gespeculeerd over een hereniging tussen Monique en de zanger, mede omdat de twee samen op vakantie gingen naar Amerika en Thailand. Ook deden verhalen de ronde dat een mogelijk huwelijk het onderwerp zou zijn van de documentaire van André. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De twee hadden tussen 2014 en 2021 een knipperlichtrelatie.