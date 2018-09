Gratis luisterboek Rik van de Westelaken

De nieuwe Wie is de Mol?-presentator Rik van de Westelaken leest Ik kan er nét niet bij, het persoonlijke verhaal van Sander Verheijen over zijn tweeling. Het tweede luisterboekgeschenk is Stilzwijgen, een kort spannend verhaal van thrillerschrijfster Anita Terpstra, voorgelezen door cabaretière Carolien Borgers. De cadeau-app is gratis te downloaden.

Het Beste Luisterboek van het Jaar wordt gekozen door een jury bestaande uit honderd liefhebbers van luisterboeken. De shortlist bestaat uit vijf luisterboeken en wordt bij Tijd voor MAX op 8 mei op NPO 1 bekendgemaakt. Een week later is bekend wie de winnaar is.

Populariteit neemt toe

Het aanbod van luisterboeken en de populariteit ervan neemt sterk toe. In de afgelopen twaalf maanden zijn er zo’n 850 nieuwe luisterboeken verschenen. „Een record”, zegt CEO Huub van de Pol van Luisterhuis, de grootste distributeur van luisterboeken. „Jarenlang waren het steeds ongeveer driehonderd titels per jaar, zonder groei. Er waren maar twee of drie serieuze producenten van luisterboeken. In 2016 veranderde dat. Toen begonnen uitgevers zelf ook luisterboeken te produceren.”

Lezerssite Hebban.nl nam vorig jaar de organisatie van de Week van het Luisterboek over van Stichting CPNB. „Steeds meer lezers omarmen ook het luisterboek. Het is niet meer alleen een product voor mensen die niet of niet meer kunnen lezen. Veel van onze lezers zien het als een extra mogelijkheid om verhalen tot zich te krijgen op momenten dat ze geen boek kunnen lezen, Tijdens het autorijden bijvoorbeeld, of vervelende huishoudelijke klussen”, zegt Hebban-redacteur Soraya Vink.