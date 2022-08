Zien: Frank en Rogier zijn nu officieel gescheiden!

Aanvankelijk eiste Rogier Smit van zijn echtgenoot een maandelijkse alimentatie van 10.000 euro. Tijdens de zitting trok hij deze eis in nadat de rechter stelde dat deze eis niet voldoende werd onderbouwd. Daarna volgde een pittige discussie over een colbert, dat Rogier in zijn garderobekast miste en dat volgens hem nog altijd in Franks klerenkast zou hangen. Frank zegde toe dit te checken en bij aantreffen het colbert naar zijn ex-man te retourneren.

De 76-jarige Frank Jansen en zijn 29 jaar jongere partner waren ruim 20 jaar samen, waarvan 17 jaar getrouwd. Na afloop van de zitting weigerde Rogier in te gaan op wat er tijdens de zitting was besproken. Frank maakte er geen geheim van opgelucht te zijn, dat er nu eindelijk een einde was gekomen aan zijn huwelijk. „Jonge mensen die verliefd zijn wil ik waarschuwen. Trouwen gaat heel snel, maar scheiden is een crime. Het is bovendien een dure affaire. Ik ben blij dat het nu zover is. Rogier hoef ik nooit meer te zien en ik denk dat dat wederzijds is. Vanaf vandaag kan ik weer gaan flirten en ik ben van plan dat ook serieus te gaan doen, want ik ben geen mens om alleen te blijven”, aldus de oudste van de twee tv-sterren, die door het geharrewar in hun privéleven hun tv-carrière in rook zagen opgaan.