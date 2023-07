Ophef in India om seksscène film ’Oppenheimer’

Eerder al ’Barbie’ verboden in Vietnam

Een intieme scène uit de film Oppenheimer van Christopher Nolan heeft voor flinke ophef in India gezorgd. Miljoenen Hindoes zouden zich geschoffeerd voelen omdat acteur Cillian Murphy in de rol van de wetenschapper een heilige tekst uit de Bhagavad Gita leest, terwijl hij in bed de liefde bedrijft.