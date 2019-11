Lance Bass ziet *NSYNC reünie helemaal zitten

„Ons album mag nu in Amerika officieel drinken, nu het 21e jaar bereikt is”, grapte Lance, die bekende dat dit zijn favoriete *NSYNC plaat is. Op de vraag of hij een grote reünietournee ziet zitten, nadat de band afgelopen zomer samen met Ariana Grande optrad tijdens Coachella, antwoordde hij: „Ik ben helemaal voor dat idee! Ik zou het te gek vinden om meer *NSYNC muziek te maken. Als je het mij vraagt, is er geen beter moment om weer bij elkaar te komen dan nu.”

Of dat er daadwerkelijk van gaat komen is nog maar de vraag. „Het is nogal moeilijk voor ons om het eens te worden over bepaalde dingen. De communicatie tussen ons is prima als het over simpele zaken gaat maar wanneer het zakelijk wordt, dan wordt het lastig. Justin doet het fantastisch momenteel en die heeft nauwelijks een pauze gehad sinds de laatste keer dat we een nummer opnamen.”