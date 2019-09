Net5 overweegt show waarin bekende moeders porno maken

Volgens haar heeft een productiebedrijf het programma, dat al bij de BBC is uitgezonden, bij hen gepitcht. „Maar er is nog niks zeker, want we hebben gezegd: ’Misschien, maar alleen met écht bekende moeders’.” Al is ze zelf ook niet helemaal overtuigd van het format. „Dat onderdeel, het maken van die film, hoeft voor mij niet zo. Maar met grote kinderen praten over porno kan wél een interessant programma opleveren.”

Het programma past in de lijn die Van der Bijl wil inzetten om Net5 serieuzer te maken. „Het gaat heel goed met Net5, maar wij denken dat feelgood een beetje ouderwets voelt. Alsof je in slaap gesust moet worden. Ik denk dat dat niet meer zo van deze tijd is.” Van haar mag het allemaal wat ’schurender en iets journalistieker’.

Wel laat ze weten dat ze niet wil tornen aan de populaire series van de zender, zoals Grey’s Anatomy en Station 19.”

