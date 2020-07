Frank Lammers showt sixpack

„Ik ben fit aan het worden. Ik kan niet wachten om de jongere Ferry te spelen!”, schrijft Frank bij het kiekje.

Netflix kondigde in juni aan een film te maken over het personage dat Frank Lammers speelt in de populaire serie. De film heet Ferry en vertelt over de beginjaren van Bouman. Zelf was Frank erg enthousiast over de komst van de film. „Ik ben zelf dol op het karakter en er zijn nog veel meer mensen die het heel leuk vinden om naar te kijken. Ik ben heel trots dat het goed genoeg was om daar een hele film aan te wijden”, aldus Frank destijds.