Huwelijk Vampire Dairies-acteur Paul Wesley na drie jaar gestrand

Wesley en De Ramon hebben samen besloten om te stoppen met hun relatie, aldus de woordvoerder. „Ze vragen om privacy.” De twee trouwden in 2019.

Tot 2013 was Wesley getrouwd met Torrey DeVitto, die hij had leren kennen op de set van de film Killer Movie. Zij kreeg later ook een rol in Vampire Dairies. Tot 2017 had Wesley een relatie met de Australische actrice Phoebe Tonkin.