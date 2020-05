Gordon: ’Ik ben altijd een VECHTER geweest’

Als zanger werkt hij aan een comeback. ,,Ik heb een mooi album op stapel staan waarvoor we binnenkort liedjes gaan opnemen.’’ Ⓒ ANP

Op medelijden zit hij niet te wachten, maar ook GORDON heeft aardig wat tikken gekregen door de coronacrisis. Zijn horeca-avontuur wankelt en die gedroomde talkshow ging last minute aan zijn neus voorbij. Maar de zanger en ondernemer, die in juli kan vieren dat hij één jaar nuchter is, houdt de moed erin. „Ik moet sterk blijven voor de mensen voor wie ik een voorbeeld ben geweest de afgelopen tien maanden.”