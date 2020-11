Terugkeer Loeki de Leeuw op tv ’heel dichtbij’

„Ik wil het dolgraag, we zijn er heel hard mee bezig en zijn er heel dichtbij. Ik hoop dat ik binnenkort nieuws kan melden”, zei Frank vrijdagavond op NPO Radio 2. Zekerheid is er volgens hem nog altijd niet. „Ook al is het 98 procent, er blijft twee procent kans dat het niet gaat lukken. Maar het zou wel heel erg leuk zijn.”

Vorig jaar meldde de Ster nog dat een terugkeer uitgesloten was omdat ’de kosten niet opwegen tegen de verwachte baten’. Dat kwam uit een onderzoek toen de bekende reclameleeuw in januari 2019 op veler verzoek eenmalig terug op tv was. Radio 2 had de comeback destijds aangejaagd met een petitie. Binnen een etmaal kwamen zo’n 20.000 handtekeningen binnen.

Loeki de Leeuw onderbrak de Ster-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast ’asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan 7000 filmpjes rond Loeki gemaakt. De Ster stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.