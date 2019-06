Voorstelling over Hillary Clinton stopt eerder

In het stuk spelen John Lithgow en Laurie Metcalf het echtpaar in 2008. Hillary Clinton worstelt met de campagne voor de presidentsverkiezingen en praat daar met haar man over in een hotelkamer in New Hampshire.

De voorstelling gaat niet over de échte Clintons, benadrukken de makers, maar over twee personages met dezelfde namen en dezelfde eigenschappen in een alternatief universum.

De kaartverkoop voor het stuk valt al lange tijd tegen. Bij de Tony Awards kreeg Hillary and Clinton wel een nominatie, voor actrice Metcalf, maar deze werd niet verzilverd.