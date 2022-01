Oud-kandidate The Voice dankbaar voor reacties na gesprek in Beau

Ⓒ ANP KIPPA

Oud-deelneemster van The Voice Kirsten Berkx is dankbaar voor de reacties die ze ontving nadat ze maandagavond haar verhaal deed in het programma Beau. Samen met een andere oud-kandidate Nienke Wijnhoven schoof ze daar aan om te vertellen over hun ervaringen bij de talentenjacht, die van de buis is gehaald na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.