Noel Gallagher woont ’noodgedwongen’ in hotel van 1200 euro per nacht

„We zaten al een week zonder verwarming”, vertelt Noel aan The Sun. „Ons huis is ijskoud. Het duurt een week om het weer op te warmen. Ik dacht fuck it, ik kan hier niet blijven, het is deprimerend.” En dus pakten Noel, zijn vrouw Sara en hun kinderen Donovan en Sonny hun koffers.

In plaats van een fijn vakantiehuisje of appartementje koos het gezin ervoor de komende tijd door te brengen in enorme weelde en checkten zij in in het 5-sterrenhotel Claridge's in Londen. „En waarom ook niet? Als jij het kon, zou je het ook doen”, verdedigt hij zijn keuze. Dat moet ook Sean Penn hebben gedacht. De twee liepen elkaar in het hotel tegen het lijf en besloten meteen samen een middag door te brengen.