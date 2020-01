Anna Drijver rol bij Nationale Opera

De voorstelling is een satirisch muziektheaterstuk van de legendarische Duitse combinatie Kurt Weill en Bertolt Brecht. Westbroek vierde triomfen van New York tot Wagner-stad Bayreuth. De sopraan en Drijver vertolken in de door Markus Stenz gedirigeerde productie twee zussen uit Louisiana. Op reis door de Verenigde Staten komen ze telkens met een andere hoofdzonde in aanraking.

Drijver speelde onder meer in de film Komt een vrouw bij de dokter en in de Netflix-serie Undercover. Mafaalani is voor het eerst te gast bij De Nationale Opera. Ze was eerder directeur van het Noord Nederlands Toneel, waar zij onder andere de regie deed van de toneelbewerking van de Deense tv-hit Borgen, waar Drijver ook aan meewerkte.