Donatella Versace ontwerpt trouwjurk Britney Spears

„Nee, dit is niet mijn trouwjurk hahaha”, schrijft Spears bij een fotoreeks waarop ze poseert in een grote roze jurk met veel tule. „Donatella Versace is op dit moment mijn jurk aan het maken.”

Afgelopen september maakte de 39-jarige zangeres bekend verloofd te zijn met haar vriend Sam Asghari. Via Instagram toonde de zangeres toen een joekel van een verlovingsring aan haar volgers. „Ik kan het haast niet geloven”, schreef ze erbij. Sam en Britney hebben vijf jaar een relatie. Wanneer de grote dag is, is nog niet bekendgemaakt.

Dit voorjaar zei Britney dat ze al eerder met Sam had willen trouwen, maar dat dat onmogelijk was zolang ze onder toezicht stond van haar vader Jamie Spears. Inmiddels heeft haar vader aangegeven het curatorschap na dertien jaar te willen beëindigen. Aanstaande vrijdag doet de rechter daarover definitief uitspraak.

Eerder was Spears in 2004 kortstondig getrouwd met jeugdvriend Jason Alexander. Na slechts drie dagen scheidde het stel weer. In datzelfde jaar huwde ze danser Kevin Federline, met wie ze twee zoons kreeg die inmiddels 15 en 16 jaar zijn.