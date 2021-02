Angelina Jolie: ’Het geluk keert langzaam terug’

Toch heeft ze ook nog een lange weg te gaan, vertelt ze in een interview met de Vogue. Na de vechtscheiding met Brad Pitt heeft ze in elk geval voor een huis in Los Angeles gekozen dat dicht bij dat van de beroemde acteur in de buurt is. In vijf minuten kunnen de kinderen zo bij hun vader zijn.

Het geeft haar zelf ook rust. Na moeilijke jaren richt ze zich nu op ’herstel van hun gezin’, vertelt ze. „Het komt langzaam terug. Het is alsof het ijs smelt en het bloed weer terugkeert in mijn lichaam. Ik kijk uit naar mijn vijftiger jaren. Ik voel dat dat mijn tijd is.”