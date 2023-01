André van Duin bedenkt interviewprogramma voor zichzelf

In zijn lange loopbaan is André zelf al ontelbare malen geïnterviewd, maar nu vond hij het tijd de rollen om te draaien. Daarom benaderde hij Omroep MAX-baas Jan Slagter met het idee voor een uniek praatprogramma. Voor de verandering geen talkshowtafel, André ontvangt zijn gasten op de achterbank van een oldtimer terwijl ze naar een optreden rijden. Vakgenoten als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek, Tineke Schouten en Jochem Myjer stappen in.

De zesdelige reeks begint op vrijdag 10 februari met een ontmoeting tussen André en Youp van ’t Hek. Op weg naar Koninklijk Theater Carré hebben ze het onder meer over hun gedeelde liefde voor Laurel en Hardy, Youps naderende pensioen en de vraag wie hem kan opvolgen. André laat weten zin te hebben in zijn nieuwe tv-klus: „Wat is er leuker dan gezellig babbelen over humor? Het worden vrolijke gesprekken.” Daarnaast blijft hij te zien in andere Omroep MAX-hits als Heel Holland bakt en Denkend aan Holland