Britten gunnen Queen als eerste coronavaccin

Zo is het koninklijk verslaggever Charlie Proctor die tweet: „Zou het tegendeel niet waar moeten zijn? Wat is een betere manier dan aan te tonen dat het vaccin veilig is dan de Queen en Boris Johnson als eerste te laten prikken?” Andere twitteraars vallen hem bij. Een ander voegt daaraan toe: „Ik hoop dat ’de krachten die er zijn’ de Queen en de hertog van Edinburgh vooraan in de rij plaatsen voor het vaccin. Ze heeft het verdiend na al die jaren van dienst.”

Met haar 94 jaar is de koningin niet als eerste aan de beurt: ze zit in de tweede voorrangsgroep van mensen boven de 80 jaar. Ook premier Boris Johnson (56) moet op zijn beurt wachten; hij zit in de negende groep van mensen boven de 55 jaar. . Volgens de prioriteitslijst van Engeland zit prins Charles (71) in de vierde groep en prins William (38) in de laatste groep, de elfde. Zij hebben alle drie het coronavirus al gehad, maar wetenschappers zijn nog niet zeker van het immuniteitseffect daarvan.

Niemand zal een speciale behandeling krijgen als het land volgende maand massaal aan vaccineren begint, schrijft Daily Mail. Een hoge regeringsbron heeft het publiek ervan verzekerd dat de prikken alleen verkrijgbaar zullen zijn via de NHS. Zelfs rijke bedrijven zullen de wachtrij niet kunnen overslaan.