Rammstein-zanger Till Lindemann raakt slaags in Duitse bar

De zanger van Rammstein was zaterdagavond met de vrouw, Lana, in de kroeg in de hoop rustig een drankje te kunnen drinken. De man, wiens identiteit niet bekend is, zocht ruzie door Lana voor hoer uit te maken. „In het Engels zei hij tegen me: ’Ik zou het dubbele voor je betalen’”, zo vertelt ze aan Bild.

En dat pikte Lindemann niet. Hij eiste excuses, maar dat kwam er niet en dus haalde hij naar verluidt met zijn elleboog uit. De man hield er een bloedneus en mogelijk een gebroken kaak aan over.

Na het incident vertrok Lindemann naar zijn hotelkamer. De zanger wordt verdacht van mishandeling, de Duitse politie is inmiddels een onderzoek gestart.