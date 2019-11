Ex-vriend Lindsay Lohan overleden (38)

Harry is thuis, op een landgoed in Beverly Hills dat voorheen in eigendom was van Elvis Presley, gestorven. Dit bevestigt een insider aan Page Six.

Daags voor zijn plotselinge overlijden heeft hij gedineerd met zijn familie en leek er niks aan de hand. „Harry’s familie is er helemaal kapot van. Ze denken dat zijn plotselinge dood te maken heeft met een nog onbekende medische oorzaak”, aldus de ingewijde.

Harry, die eigenaar was van taco-restaurants en de nachtclub Viper Room waar Joaquin Phoenix’s broer River in 1993 overleed aan een overdosis, datete in 2006 met actrice Lindsay Lohan. In de jaren daarna zou hij dates hebben gehad met Demi Moore en Jennifer Aniston.

Het halfzusje van Harry, Domino Harvey, overleed in 2005 aan een overdosis drugs.