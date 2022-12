Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek: Even weg Bijzonder kooswoordje in Ik vertrek: ’Piemel’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Marianne en Kevin houden de moed erin na hun emigratie. Ⓒ AvroTros

Na een week waarin we in Nederland allemaal mee had kunnen doen aan Ik Verrek (van de kou) zien we in Ik vertrek:Even weg hoe Kevin en Marianne Boogers- De Graaff hun Groningse benedenwoning verruilen voor een vervallen villa bij het strand in Costa Rica. Ze doorstaan de typische emigratie-tegenvallers, op een enkele verbale uitglijder na, met bewonderenswaardige kalmte.