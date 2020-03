Ⓒ ANP

Na die zo geruchtmakende breuk met ANGELINA JOLIE in 2016 is BRAD PITT feitelijk altijd alleen gebleven. Tot nu? Want opnieuw werd hij gespot met ALIA SHAWKAT, nota bene in een fastfoodrestaurant waar zij samen een burgertje pakten. De avond daarvoor werden zij ook al samen gezien, bij een concert van Thundercat...