Streep door romantische wintersportvakantie Is nu alles over en uit voor de Gillisjes?

De vraagtekens rond de relatie van Peter Gillis en Nicol Kremers blíjven toenemen, zeker nu het stel hun romantische skitrip op het allerlaatste moment hebben geannuleerd... Ⓒ Friso Keuris

Problemen hebben ze al sinds eind mei. Toen werd bekend dat Peter Gillis en Nicol Kremers waren terechtgekomen in huiselijk geweld, en dat hij door de politie was meegenomen. Nadat het eerst snoeihard werd ontkend, werd later de ernst van de situatie duidelijk. Nu spreekt het stel opnieuw hun ’relatieproblemen’ tegen, maar is het afzeggen van hun romantische skivakantie geen teken aan de wand?