Coryfee Jan de Hoop eerste avondshow primetime bij RTL

Jan test in zijn programma de kennis van de jongere generatie over alledaagse dingen als het nieuws, de actualiteit of aardrijkskunde. „Nou dat is zeer hilarisch moet ik zeggen”, vertelt Jan voor de camera van het ANP. Hij maakt zich naar eigen zeggen een beetje ongerust over de jeugd. „Ik heb jonge mensen ontmoet die vijftien uur per dag op Instagram zitten en dan moeten ze ook nog slapen. Weten ze dan nog wel iets van de echte wereld? Dat ga ik dus op straat onderzoeken.”

Met zijn 64 jaar gaat Jan nu een heel nieuwe fase in met wat minder Ontbijtnieuws en wat meer andere dingen, al blijft hij realistisch. „Laat ik dit nu eerst maar tot een goed einde brengen en dat er mensen kijken en dat ze het leuk vinden. Het kan ook zijn dat niemand kijkt en niemand het wat vindt, nou dan is het klaar”, aldus Jan.

„Stel nou dat het wel aanslaat dan doen we volgend jaar misschien weer een reeks. Of misschien iets anders. Ik vind het leuk.”