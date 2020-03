Aangepaste editie van The Passion zonder livemuziek en publiek

„In tijden van angst juist het verhaal van hoop vertellen”, is wat de makers van het paasspektakel willen. Verteller Johnny de Mol neemt de kijkers mee in het ’paasverhaal anno nu’. Het bekende verlichte Passion-kruis vormt het decor van de uitzending. Verslaggever Anne-Mar Zwart doet verslag van de virtuele processie.

Eerder was al bekend dat The Passion, dat dit jaar in Roermond zou zijn en voor de tiende keer wordt opgevoerd, vanwege maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet kon doorgaan.

De speciale jubileumeditie is te zien op donderdag 9 april, Witte Donderdag, om 20.30 uur op NPO 1.