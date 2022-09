Meghan: ’Ik was een lelijk eendje’

In de 50 minuten durende aflevering The Stigma of the Singleton vraagt Mindy Kaling aan Meghan hoe ze was toen ze opgroeide. „Ik was een lelijk eendje. In ieder geval geen conventionele schoonheid, al zouden mensen het nu misschien wel mooi noemen”, antwoordt Meghan.. „Ik had pluizend, krullend haar en een enorme spleet tussen mijn tanden.”

Ze stelt dan ook lange tijd een ’verlegen eenling’ te zijn geweest en vaak alleen te hebben gezeten tijdens de lunch. „Ik wist nooit waar ik thuis hoorde. Toen besloot ik voorzitter te worden van verschillende clubs. Door dat te doen had ik vaak vergaderingen tijdens de lunch, waardoor ik me niet druk hoefde te maken over met wie ik zou zitten of wat ik zou doen.”

Mindy Kaling stelt vervolgens dat Meghans bekentenis haar emotioneel maakt en voegt daaraan toe: „Toch kom je intimiderend over. Je hebt alles wel voor elkaar in je leven. Je bent zo mooi. Het is fijn om te weten dat je ooit een eenzaam kind was, dat niet meteen zo succesvol was.” Meghan maakt een einde aan het gesprek met de mededeling blij te zijn ’dat we dit met elkaar hebben kunnen delen’.

De podcast Archetypes is te beluisteren op Spotify. In de eerste twee afleveringen sprak Meghan met Serena Williams en Mariah Carey.