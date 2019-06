Patricia Paay houdt open huis

Zaterdag 22 juni houdt ze namelijk open huis, zo is te lezen op de website van haar makelaar, waarbij geïnteresseerde huizenzoekers tussen elf en drie uur de woning van de diva kunnen bezichtigen. Overigens is er weinig kans dat zij Paay zelf in huis aantreffen, zij ligt nu nog in het ziekenhuis nadat ze van de trap viel in datzelfde huis.

De val gebeurde na een operatie aan haar heup, die juist zo goed was gegaan dat ze naar huis mocht. Na de val moest ze direct weer naar het ziekenhuis en van daaruit liet ze vorige week aan Privé weten dat ze behoorlijk veel pijn had en niet goed kon zien. Onderzoeken moeten uitsluitsel geven over haar herstel, dat vermoedelijk nog wel even zal duren.

