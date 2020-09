Dit drama gaat schuil achter het schimmige leven van Joe Exotic

Ⓒ Netflix

Sinds de hitserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness op Netflix van Joe Exotic een ware beroemdheid heeft gemaakt, blijft hij de tongen losmaken. Zijn het geen ex-medewerkers of familieleden die uit de school klappen en een steeds verontrustender beeld neerzetten van de zelfbenoemde tijgerkoning, dan is het Joe zelf wel die weer voor ophef zorgt. In een nieuwe documentaire laat hij zich nu van zijn gevoelige kant zien en vertelt hij openhartig over zijn traumatische verleden.