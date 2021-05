Kritiek op ’gedateerd en seksistisch’ beeld van Marilyn Monroe

Het beeld, gemaakt naar een beroemde scène uit de klassieker The Seven Year Itch (1955), stond van 2012 tot en met 2014 al in Palm Springs maar krijgt binnenkort een nieuwe, meer prominente plek in de stad. Daar zijn veel inwoners het niet mee eens, zij vinden dat het beeld niet meer past in deze tijd en vragen zich af waarom het symbool zou staan voor Palm Springs.

Monroe (1926-1962) hoort volgens de gemeente in Palm Springs, omdat ze er ooit in een club zou zijn ontdekt. Ze zou er ook hebben gewoond. Volgens lokale modeontwerpster Trina Turk, oprichter van het Committee to Relocate Marilyn, klopt dat niet. „Ik bewonder Marilyn Monroe als artiest en als icoon uit de popcultuur, maar ik vind niet dat dit beeld het beste laat zien wie ze was.”

Mensen zijn de petitie #MeTooMarilyn gestart om te voorkomen dat het beeld er komt. Inmiddels is die bijna 50.000 keer ondertekend. Ook stapten inwoners naar de rechter. In juli vindt er een hoorzitting plaats.