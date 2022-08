Indringer (20) Windsor Castle verdacht van bedreigen Queen Elizabeth

Volgens de Treason Act uit 1842 is het onder meer verboden om het Britse staatshoofd aan te vallen of een (vuur)wapen in zijn of haar nabijheid in bezit te hebben met de intentie om hem of haar te verwonden.

Jaswant Singh Chail stapte eind december met een kruisboog het terrein op van Windsor Castle, waar op dat moment koningin Elizabeth verbleef. Binnen enkele momenten werd hij echter door de politie al in de kraag gevat voordat hij ergens naar binnen kon gaan. Ook zou Chail een video hebben gedeeld waarin hij zei dat hij de Queen wilde vermoorden.

In 1981 werd Marcus Sarjeant tot vijf jaar celstraf veroordeeld wegens het overtreden van dezelfde Treason Act. Sarjeant vuurde tijdens de Trooping the Colour-parade in Londen losse flodders af op de Queen.