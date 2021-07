Arjen Lubach zoekt ’grappige schrijvers’

„Voor mijn nieuwe dagelijkse tv-programma ben ik op zoek naar extra (mede)schrijvers. Leeftijd, ervaring, achtergrond etc speelt geen rol, als je maar grappig kunt schrijven en op de hoogte bent van actualiteiten”, schrijft hij op Twitter en Instagram. Mensen die belangstelling hebben, kunnen mailen naar de producent die ook Zondag met Lubach maakte.

Lubach komt in 2022 op tv met een bijna dagelijkse komische show over de actualiteit. Dit maakte hij in mei bekend, zonder verdere details te geven. Hij had toen net in maart dat jaar afscheid genomen van zijn populaire wekelijkse VPRO-programma Zondag met Lubach, dat dertien seizoen lang is uitgezonden.